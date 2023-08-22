أحمد موسى: 1.5 تريليون جنيه حصيلة الضرائب المستهدفة حتى يونيو 2024

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن حصيلة الضرائب المصرية تريليون و87 مليار جنيه، ونستهدف تريليونا و500 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، يضع خطة ومنهج لزيادة الضرائب.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن مصلحة الضرائب حتى 30 يونيو 2024 تستهدف تريليونا و500 مليار جنيه، مؤكدا أن الضرائب تعد مصدر دخل لمشروعات التي تقدم لمحدودي الدخل.

وتابع مقدم برنامج “على مسئوليتي”، أن هناك إلتزام من الجميع بضرورة تسديد الضرائب الخاصة، حتى يتم صرفها في أماكنها المحددة.