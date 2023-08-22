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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

داخل على المليار دولار.. إيرادات فيلم Oppenheimer بعد شهر من عرضه

Oppenheimer
Oppenheimer

اقترب فيلم كريستوفر نولان الجديد  Oppenheimer من تحقيق المليار دولار الأولى له في شباك التذاكر العالمي، بعد شهر من طرحه في السينمات، وتحقيقه افتتاحية قياسية في البوكس أوفيس. 

 

فيلم Oppenheimer بلغت إيراداته حتى اليوم حوالي 719 مليون دولار عالميا، فيما حقق 286 مليون دولار في البوكس أوفيس الأمريكي. 

 

فيلم Oppenheimer حظي بحملة دعائية كبيرة من قبل شركة إنتاجه بعدما بلغت ميزانية إنتاجه حوالي 100 مليون دولار، لإعادة تقديم قصة صنع القنبلة الذرية الأولى في العالم. 

 

وأجاد صناع Oppenheimer في تقديم تفاصيله، بداية من السيناريو المقتبس من رواية شهيرة، مرورا بالتصوير والموسيقى التصويرية، وشريط الصوت، والمونتاج، وصولا إلى الآداء التمثيلي القوي من أبطاله، وأصبح المنافس الأقوى والأقرب للفوز في موسم الجوائز المرتقب.

 

وشارك في بطولة Oppenheimer الممثل الشهيرة كيليان مورفي الذي لعب شخصية البطل روبرت أوبنهايمر مخترع القنبلة الذرية الذي ندم على مشروعه الأبرز في مشواره، إلى جانب كل من مات ديمون، إيميلي بلانت، فلورنس بيو، جيسون كلارك، كينيث براناه، رامي مالك، كايسي أفليك، جاري أولدمان، وغيرهم. 

Oppenheimer فيلم Oppenheimer أبطال Oppenheimer كيليان مورفي رامي مالك

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