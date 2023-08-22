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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يعقد لجنة المختبرات والأجهزة العلمية أونلاين

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

 

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية الاجتماع الشهرى للجنة المختبرات والأجهزة العلمية "أون لاين" بمشاركة أعضاء اللجنة: نائبا رئيس الجامعة الدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب والدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات، وسعاد بيومى رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، وأيمن بدر مدير عام التخطيط.

جامعة المنوفية تعلن قبول دفعة من تبرعات الأجهزة والمستلزمات الطبية لمستشفياتها

قرار جمهورى بتعيين الدكتور محمد النعمانى عميدا لطب المنوفية

أحاط رئيس الجامعة الأعضاء بأن الجامعة قامت بتسليم الختامي لوزارة المالية عن العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، كما تم تمويل الجامعة بالربع الأول من بنك الاستثمار القومي للموازنة الاستثمارية عن العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ خزانة وموارد ذاتية، وجاري تشكيل لجان المستحقات لصرف المستخلصات والمستندات التي لم يتم صرفها في خطة العام المالي الجديد.

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