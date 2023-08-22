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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال اجتماع لجنة قبول التبرعات والهدايا..

جامعة المنوفية تعلن قبول دفعة من تبرعات الأجهزة والمستلزمات الطبية لمستشفياتها

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

عقد الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، اجتماع لجنة قبول التبرعات والهدايا  online عبر منصات الإجتماعات الإلكترونية، بحضور الدكتورة نانسي اسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة أعضاء  اللجنة وسعاد بيومي رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة.

قامت اللجنة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة ومتابعة تنفيذ قراراتها.

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وأكد الدكتور أحمد القاصد علي أن اللجنة وافقت على قبول التبرعات ببعض الأجهزة والمستلزمات الطبية المقدمة إلي المستشفيات الجامعية ومعهد الكبد القومي من بعض الشركات وأعضاء هيئة التدريس وفاعلي الخير، كما وافقت اللجنة علي قبول الهدايا المقدمة إلى كلية طب الاسنان، وكلية الآداب، وقبول الهدايا المقدمة إلى الادارة العامة للمكتبات .

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