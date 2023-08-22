عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الروسية: مقاتلاتنا تعترض مسيّرتين حاولتا تنفيذ مهمة استطلاع فوق القرم

صدى البلد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلات روسية تمكنت من اعتراض مسيرتين كانوا في طريقهم لتنفيذ مهمة استطلاع فوق شبه جزيرة القرم. وفقا لما نشرته "العربية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد قالت إن قواتها دمرت قاربًا عسكريًا أمريكي الصنع قرب جزيرة الثعبان في البحر الأسود، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية".

وأصبحت جزيرة الثعبان الصغيرة رمزًا للمقاومة الأوكرانية في الساعات الأولى لاندلاع الأزمة، حينما خاطب ضباط روس بأسطول موسكفا الروسي الرئيسي بالبحر الأسود، الحرس الأوكرانيين المتمركزين هناك عبر أجهزة اللاسلكي، وأمروهم بالاستسلام أو الموت.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

12 قرارا عاجلا من وزير التربية والتعليم بشأن العام الدراسي الجديد

شوبير يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

متحور كورونا الجديد في مصر رسميا.. 24 إجراء لمواجهة EG.5

التفاصيل الكاملة لأول حالتين مصابتين بمتحور كورونا الجديد في مصر ..خاص

عواصف خلال ساعات| الأرصاد تحذر مواطني هذه المحافظات من الرمال والأتربة

ساعات وتتم الصفقة.. تفاصيل اقتراب محمد صلاح من الانتقال لاتحاد جدة

رسالة مؤثرة من خالد الغندور لمجلس الزمالك المؤقت الجديد

تخطت 100%.. ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية |التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

وزير الخارجية التركي: سيتم تشكيل لجنة مشتركة دائمة بشأن المياه مع العراق

محافظة القاهرة: إنشاء 6 أسواق جملة لتوفير الوقت والتكلفة على المواطنين

بعد توجيهات الرئيس|الأرز والذرة والقمح.. فرص نجاح مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي

مرتزق أمريكي يقاتل في أوكرانيا يترك رسالة غريبة قبل موته

%59.2 للحقوق 60.1% للآداب و55% للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

سجدت لله شكراً.. منى عبد الغني تحكي تفاصيل نجاة ابنها من الموت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلاش سلام باليد.. نصائح هاني الناظر لتجنب الإصابة بمتحور كورونا الجديد

مش وهم.. اكتئاب الصيف حقيقة ويزيد حالات الوفاة أكثر من الشتاء

بسعر خرافي.. آيتن عامر تثير الجدل بجمبسوت كشف إنقاص وزنها

صاحب أغنية أعملك إيه حيرتني.. حكيم أبرز الحاضرين لعزاء الفنان الراحل أحمد الشوكي

فيديو

8 ملايين دينار وخاتم ذهب..أب وأم يعرضان طفلهما للبيع والاستخبارات العراقية تتحرك «فيديوجراف»

سوبر ماريا ماتت.. قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا «فيديوجراف»

وظائف مميزة في شركة الكهرباء | اعرف الشروط والتفاصيل

كويتية تعثر على هاتف بوضعية التصوير في حمام السيدات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ