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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحد الأدنى والأقصى لرسوم ترخيص الكلاب والحيوانات الأليفة بالقانون.. تفاصيل

تراخيص الكلاب
تراخيص الكلاب

حدد قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب رسوم ترخيص الكلاب، حيث وضع حد أقصى وحد أدنى لترخيصها، مع ترك اللائحة التنفيذية الصادرة عن الحكومة والمنظمة لتفعيل القانون، تحديد الرسوم بشكل تفصيلي ودقيق.


وينص القانون على أن اللائحة التنفيذية قانون ترخيص حيازة واقتناء الكلاب والحيوانات الضالة، تتحدد فئات رسوم إصدار التراخيص على ألا تقل عن 1000 جنيه، ولا تجاوز 50000 جنيه.


كما نص القانون على شروط ترخيص الكلاب، والتي جاءت كالتالي:

- يحظر حيازة أو اقتناء الكلاب بدون إصدار ترخيص له
- الترخيص يكون مصحوب معه لوحة معدنية تحمل رقم مسلسل وتثبت على رقبة الكلب بصفة دائمة كتعريف وإثبات للترخيص.
- يتم إصدار الترخيص خلال سنة من العمل بقانون تنظيم حيازة واقتناء الكلاب والحيوانات الضالة.

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