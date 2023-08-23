تظهر في نظرتك للذات وعلاقاتك مع الآخرين.. ليس المشاهير فقط.. اكتشف صفات النرجسيين لتقييم نفسك

ربما تتخيل أن كلمة نرجسي دائما ما ترتبط بالمشاهير، أو الرؤساء التنفيذيين بالشركات الكبيرة، أو شخصيات في عرض الجريمة، ولكن في الواقع، قد يكونون حولك أكثر مما تعتقد، بل وقد تكون أنت بالفعل شخص نرجسي ولا تعلم ذلك، وهنا نحاول معك في رسم الشخصية النرجسية، وتفاصيلها، ومن هنا تستطيع أن تقيم نفسك إن كنت من ضمن هؤلاء وحينها تكون في حاجة إلى متابعة طبية للتخلص من أعراض ذلك المرض المدمر للعلاقات الإنسانية، أو تكون سليما، ولكن تستطيع أن تميز من حول إذا ما بهم تلك الأعراض وحينها تستطيع أن تقم له المشورة.

2% من السكان مصابون بهذا المرض

وفي التقرير الذي نشرته صحيفة cnn الأمريكية، يقول الدكتور دبليو كيث كامبل، أستاذ علم النفس بجامعة جورجيا، إن هناك اضطراب الشخصية النرجسية، وهو نادر عند 1% أو 2% من السكان، ووصف تلك الشخصية قائلا أنه من الناحية السريرية، إذا كان ذلك يدمر زواجك، فإنه يدمر علاقاتك التجارية، وثقتك المفرطة في العمل تجعلك تنهار نوعاً ما، ثم يصبح اضطراباً، فيما يقول الدكتور كريج مالكين، المحاضر في علم النفس بكلية الطب بجامعة هارفارد وعالم النفس المرخص في كامبريدج، ماساتشوستس، إن النرجسية هي سمة شخصية، وكل شخص يقع في مكان ما على طول الطيف.

وأضاف أن أعلى 10% من الأشخاص الذين لديهم أعلى مستويات هذه السمة يتم تعريفهم على أنهم نرجسيون، مما يعني أن 1 من كل 10 أشخاص يمكن اعتباره نرجسيًا، ولكن كيف يمكننا اكتشاف هؤلاء الأشخاص الذين، في أحسن الأحوال، قد يضايقوننا بقائمة إنجازاتهم في الحفلات، أو في أسوأ الأحوال، قد يرتكبون نوعًا من الإساءة؟ يشارك الخبراء الأشياء الخمسة التي يمكنك القيام بها لاكتشافهم وحماية نفسك.

1. ما هو نوع النرجسي الذي تتعامل معه؟

وبحسب الصحيفة الامريكية، فهنا يقول مالكين: هناك ثلاثة أنواع من النرجسيين، ويمكن تمييزهم من خلال الطريقة التي يشعرون بها بالتميز، حيث يصعب اكتشاف بعضها أكثر من غيرها، وعن أولهم يوضح: "النرجسيون الصريحون يتأقلمون مع الأمر من خلال الشعور بالتفوق على الآخرين، وقد يكونون أول من تفكر فيه عندما تفكر في النرجسية، فهو الشعور دائمًا بأنه بطريقة أو بأخرى، بغض النظر عما تفعله، لن يكون كافيًا أبدًا، لذلك سيكون باهتًا مقارنة بشخص آخر، فدائما إنجازاتهم أفضل".

أما عن النوع الثاني فيقول، إن النرجسيين السريين يشعرون بالخصوصية من خلال النظر إليهم على أنهم الشخص الذي يعاني من أكبر سوء الحظ أو سوء الفهم، وإن المعاناة التي يمر بها هذا الشخص سوف تلقي بظلالها حتماً على أي مشكلة قد تتعامل معها، أما ثالثًا، فهناك النرجسيون الطائفيون، الذين يشعرون بالخصوصية عندما يُنظر إليهم على أنهم الشخص الأكثر فائدة في أي مجموعة، فهم يريدون منك أن تفهم أنك لم تقابل أي شخص أكثر اهتمامًا والتزامًا من قبل.

2. ما هو شعورك حول الناس؟

قد يكون ما تشعر به تجاه شخص ما مؤشرًا جيدًا على مدى درجاته على المقياس النرجسي، وقال مالكين إن الأشخاص الذين كانوا على علاقة مع العديد من النرجسيين من المرجح أن يشعروا بالكثير من الشك الذاتي، وسيقول الأشخاص المتورطون مع شخص نرجسي في كثير من الأحيان: "ربما ينبغي علي أن أحاول تخفيف أسلوبي، أو ربما إذا لم أرفع صوتي، ربما إذا لم أكن مصرًا جدًا"، وأضاف أن هؤلاء الأشخاص غالبًا ما يكونون منفصلين عن مشاعرهم الخاصة.

ولكن كيف يمكنك معرفة ما إذا كنت تتعامل مع نرجسي سري وليس شخصًا يحتاج حقًا إلى بعض الدعم؟، وهنا يقول مالكين: انظر ما إذا كنت تشعر بالدفع بعيدًا أو بالانجذاب"، فإن النرجسيين السريين لا يشاركون ضعفهم، أما إذا كنت لا ترى دموعًا حقيقية أو إذا كنت لا تشعر بالانجذاب نحوها، فهذا عرض وليس تعبيرًا."

3. هل هناك توازن في علاقتك؟ أم أن الأمر كله يتعلق بهم؟

ويجب أن تكون المحادثات (والعلاقات) متبادلة، فأنت تشارك نقطة الضعف، ويعرب الشخص الآخر عن اهتمامه، ثم يشارك الشخص الآخر نقطة الضعف، وترد عليه الرعاية، فالنرجسية رجل ينظر إلى مرآة الأنا، ويقول مالكين: "عادةً... لا يشعرون بالارتياح تجاه المحادثات المتبادلة والمهتمة والمتصلة، حيث يتشاركون مشاعر ضعف حقيقية مثل الحزن أو الشعور بالخوف أو الوحدة".

وأضاف أن الكثير من الناس قد يكون لديهم بعض الخوف من الانفتاح، لكن النرجسيين يتعاملون مع هذا الخوف من خلال الحفاظ على الشعور بالتميز، فهم لن يتجنبوا الاعتراف بالشعور بالحزن أو الوحدة فحسب، بل قد يذكرون أنهم لا يشعرون بهذه الطريقة حقًا لأنهم يعتنون بأنفسهم جيدًا، وأضاف: "إنهم لا يتجنبون الاعتراف بهذه التجربة والعاطفة الإنسانية الشائعة فحسب، بل إنهم يدعمون أنفسهم نوعًا ما ليشعروا بأنهم أفضل منك بالمقارنة".

4. هل علاقتكما وثيقة حقا؟ كيفية تقييم ذلك

وهنا يوضح مالكين أن الحاجة إلى الشعور بالخصوصية غالبًا ما تقف في طريق النرجسيين الذين يقيمون علاقات وثيقة، فالنرجسية تدور حول كونك مدفوعًا بشكل قهري للحفاظ على هذا الشعور بأن العلاقات لا تهم حقًا، وهنا يقول كامبل: "النرجسية، بشكل عام، تعني وجود نظرة متضخمة للذات والافتقار إلى علاقات أوثق ودافئة عاطفياً مع الآخرين".

وبدلاً من الصداقات الحقيقية والشركاء الرومانسيين والروابط الأسرية، يمكن تعريف علاقات النرجسيين بما يسميه مالكين الثلاثي Es.

• الاستغلال، "وهو القيام بكل ما يتطلبه الأمر بغض النظر عن التكلفة التي يتحملها الآخرون من أجل الشعور بالتميز".

• الاستحقاق، وهو "التصرف كما لو أن العالم يجب أن يخضع لإرادتهم".

• ضعف التعاطف، وهو "الشعور بالتميز مقارنة بالآخرين، وهؤلاء هم الأشخاص الذين يغيب عن بالهم حقيقة أن الآخرين لديهم مشاعر واحتياجات ووجهات نظر خاصة بهم على الإطلاق.

5. خفف عن نفسك بعض الركود

ووفقا للصحيفة الأمريكية، فقد قالت ديبورا أشواي، مستشارة الصحة العقلية السريرية المرخصة في نيو بيرن بولاية نورث كارولينا، إنه قد يكون من الصعب اكتشاف النرجسيين لأنك قد تعتقد حقًا أنهم رائعون ومميزون كما يرغبون في تصديقك، لذلك يقول الخبراء إن هذا التكتيك يمكن أن يكون مفيدًا في حالات الصراعات، وأيضًا إذا علقت في حوار فردي حول الصفات العظيمة للنرجسي.

وأضافت: "إنهم يستخدمون الكثير من السحر لمحاولة جذب الناس إلى عالمهم ومتابعتهم والاعتقاد بأنهم أفضل من الآخرين، فإذا وجدت نفسك عالقًا في شبكة النرجسيين، فلا تلوم نفسك، فالأمر صعب للغاية، لأن لديهم واجهة جيدة وكل واحدة مختلفة قليلاً، ويمكن للناس أن يستمروا لسنوات دون أن يكتشفوا ذلك".