الطلاب يتوافدون على لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة لأداء الفيزياء والتاريخ

يتوافد الآن طلاب الشعبتين العلمية والأدبية بالثانوية العامة ، على لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، استعدادا لأداء امتحاني الفيزياء والتاريخ .

وتشهد مداخل لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 الآن ، إجراءات تفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية قبل بدء الامتحان ، لضبط اي وسائل غش قد يخفيها بعض الطلاب .

وشدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على التأكد من دخول الطلاب إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بدون أي أجهزة إلكترونية، مؤكداً على منع استخدام أي من وسائل الغش المختلفة في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

كما أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية لجميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، أكد خلالها على ضرورة التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

ويؤدي اليوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس 2023 في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم ، ورياضيات) امتحان الدور الثانى في مادة "الفيزياء"

كما يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 اليوم امتحان الدور الثانى في مادة “التاريخ”.

و يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 امتحاني "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، ومقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية)".