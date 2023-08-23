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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المخرج جمال عبد الحميد يكشف مفاجأة بشأن التكريم في مهرجان القاهرة للدراما

مهرجان القاهرة للدراما
مهرجان القاهرة للدراما

قال المخرج جمال عبد الحميد، رئيس لجنة التحكيم في مهرجان القاهرة للدراما، إنه  يقدم عمل فني يرصد من خلاله أغلب الأعمال الدرامية التي جاءت في تاريخ مصر خلال 60 سنة دراما، ويذكر فيه أغلب الممثلين والمخرجين، وذكرهم في هذه القصة، "حبنا لمصر وللتاريخ المصري كبير، التاريخ المصري هو الأساس بالنسبة لينا، إحنا عاشقين لما حدث في مصر من المخرجين والممثلين والمؤلفين والكتاب". 

تفاصيل حفل جوائز مهرجان القاهرة للدراما 

وأضاف "عبد الحميد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء DMC" المذاع عبر قناة DMC أن حب المشاهد هو المعيار الأول في توزيع الجوائز في مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الحالية، والمقامة في مدينة العلمين الجديدة، موضحا أن الأعمال التي سيتم ترشيحها في الجوائز ليست أعمال موسم رمضان فقط، بل الأعمال الدرامية في الموسم كله، "الأساس مش شهر رمضان بس، بس الأعمال كلها". 

وتابع رئيس لجنة التحكيم في مهرجان القاهرة للدراما، أن الجوائز عبارة عن أفضل مسلسل، وأحسن ممثل، وأفضل مخرج، وتصميم الملابس، وأفضل سيناريو، وأفضل مسلسل كوميدي، وأفضل مسلسل درامي، وهكذا من الجوائز، "إن شاء الله الناس اللي مرشحينهم في الأعمال دي ياخدوا جوائز بإذن الله، بحب الناس ليهم ولأعمالهم الدرامية اللي تم تقديمها". 

وأردف أن هناك تكريم لعدد من الفنانين الكبار الذين قضوا كثير من حياتهم من أجل الفن، مثلما حدث في النسخة الماضية من المهرجان. 

جان القاهرة للدراما برنامج مساء dmc قناة DMC مدينة العلمين رمضان

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