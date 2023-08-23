فرج عامر: انتقال محمد صلاح إلى الاتحاد السعودي خلال ساعات .. تفاصيل

أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن احتمالية انتقال محمد صلاح إلى الاتحاد السعودي في خلال ساعات.

وكتب فرج عامر: محمد صلاح علي مشارف الاتحاد السعودي خلال ساعات.

وكانت قد أكدت تقارير صحفية، أن اتحاد جدة السعودي يقترب من إتمام التعاقد مع محمد صلاح قادمًا من ليفربول.

وكانت تقارير قد أكدت بأن أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، يتواجد في العاصمة البريطانية لندن، للتوقيع مع محمد صلاح جناح فريق ليفربول، لضمه إلى صفوف الفريق.

وبحسب صحيفة “الكأس” السعودية، فإن أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد يقترب من إنهاء كافة التفاصيل مع ليفربول ليصبح محمد صلاح لاعبًا لفريقه خلال ساعات.

وأوضحت صحيفة “عكاظ” السعودية أن الاتحاد يبذل جهودًا قوية وأخيرة مع إدارة ليفربول لإقناعهم بالتخلي عن اللاعب، بعد تحصلهم على موافقة “مو” على العرض المقدم ماليًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد يملك أكثر من خيار بمركز الجناح في حال عدم إتمام الصفقة، إضافة لخيارات مطروحة في قلب الدفاع أبرزهم جابرييل ماجالهايس مدافع أرسنال.