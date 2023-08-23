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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة ناعمة.. مي عمر تخطف أنظار جمهورها عبر إنستجرام |شاهد

صدى البلد

حرصت مي عمر على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

 

وظهرت مي عمر في الصور بإطلالة ناعمة جذابة مرتدية فستاناً ملوناً، ولم تتكلف بوضع المكياج ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

 

وبدأ المخرج محمد سامي، تصوير المشاهد الأولى من مسلسله الجديد "نعمة الافوكاتو" بمنطقة جاردن سيتي، والمقرر مشاركته في السباق الرمضاني المُقبل 2024.

 

وشارك في تصوير المشاهد الأولى من المسلسل كل من الفنانين مي عمر و أحمد زاهر و أروى جودة.

 

ويشهد مسلسل "نعمة الأفوكاتو" التعاون الخامس بين أحمد زاهر ومي عمر، حيث كان التعاون الأول بينهما خلال مسلسل "حكاية حياة" عام 2013، وبعدها بعام كان التعاون الثاني بينهما في مسلسل "كلام على ورق". كما شاركا في مسلسل "ولد الغلابة" عام 2019، وفي عام 2020، قاما الثنائي أحمد زاهر ومي عمر بالتعاون مجددا في مسلسل "لؤلؤ"، وشاركهما بطولته إدوارد، نجلاء بدر، محمد الشرنوبي، هيدي كرم، نيرمين الفقي، وغيرهم من الفنانين، والعمل قصة مي عمر سيناريو وحوار محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام.

 

فيما يسجل المسلسل التعاون السابع بين أحمد زاهر و محمد سامي بعدما شكلا ثنائيا مميزاً وناجحاً و قدما 6 اعمال درامية حققت نسب نجاح كبيرة، وحصدت العديد من الجوائز فى العالم العربي بداية من مسلسل " ادم " الذي تم عرضه عام 2011 ، و بعدها بعام قدما " حكاية حياة " ، ثم فى عام 2014 قدما " كلام على ورق " ، ثم مسلسل " ولد الغلابة " ، و مسلسل " البرنس " و تلاه مسلسل " لؤلؤ ".

 

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