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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

داليا مصطفى تلفت الأنظار بهذه الإطلالة| شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة داليا مصطفى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت بإطلالة كاجوال، وخطفت الأنظار بعفويتها ولوك جديد لشعرها بلون ذهبي فاتح. 

جدير بالذكر أن الفنانة داليا مصطفى شاركت مؤخرًا في مسلسل "علاقة مشروعة" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه واعجب به الجمهور، وشاركتها في بطولته الفنانة مي عمر والفنان ياسر جلال.


أحداث مسلسل علاقة مشروعة 
 
وجسدت خلال الأحداث دور زوجة الفنان ياسر جلال، وهو زوج لديه اهتمام بالمسؤولية تجاه منزله، بالإضافة لامتلاكه حس رومانسي مرهف المشاعر، ولديها من النجم ياسر جلال أولاد، ولكن أثناء تربيتهم وتقدمهم في المراحل العمرية، يتعرضون إلى أزمات كبرى تتدور حولها أغلبية تفاصيل العمل، وجسدت الفنانة مي عمر دور صديقتها المقربة.

إطلالة كاجوال الفنانة داليا مصطفى داليا مصطفي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام مسلسل علاقة مشروعة صورة جديدة لها

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