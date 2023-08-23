تقرير: نقل غواصات فيرجينيا من أمريكا إلى أستراليا يضعف ردع أي عدوان صيني

حذر تقرير جديد للمشرعين الأمريكيين من أن بيع أستراليا ثلاث غواصات من طراز فيرجينيا قد يؤدي إلى تفاقم نقص القوة الرادعة للبحرية الأمريكية من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية ويتركها أقل بمقدار الثلث تقريبًا من هدفها بالنسبة لحجم الأسطول، وفق ما ذكرت صحيفة فايننشال ريفيو.

ويفترض تقرير خدمة أبحاث الكونجرس الأمريكي أيضًا أن صفقة أكوس قد تفشل في تحقيق أهداف الردع الخاصة بها مع وجود غواصات تعمل بالطاقة النووية في أيدي أستراليا.



يجادل المتشككون في نقل [غواصات] من طراز فيرجينيا من الولايات المتحدة إلى أستراليا بأن ذلك يمكن أن يضعف ردع أي عدوان صيني محتمل إذا وجدت الصين سببًا للاعتقاد، سواء بشكل صحيح أم لا، أن أستراليا قد تستخدم الغواصات المنقولة من طراز فرجينيا بشكل أقل فعالية من استخدام البحرية الأمريكية لها.

كما أن أستراليا قد لا تشرك جيشها، بما في ذلك غواصات طراز فيرجينيا، في الأزمات أو الصراعات بين الولايات المتحدة والصين التي تعتبرتها أستراليا لا تنطوي على تهديد لها.



وسط شكوك حول خطة AUKUS، يطرح التقرير خيار تخلي أستراليا عن طموحاتها في تشغيل غواصات تعمل بالطاقة النووية وجعل الغواصات الأمريكية تقوم بمهام تحت الماء نيابة عن أستراليا.

ومن شأن هذا أن يقلل مخاطر قيام الجواسيس الصينيين والروس بسرقة الأسرار العسكرية المتعلقة بتكنولوجيا الغواصات.

يعزز نشر التقرير مطالبة الجمهوريين للبيت الأبيض بمزيد من التمويل لتعزيز الإنتاج الأمريكي من الغواصات قبل الموافقة على نقل غواصات من طراز فيرجينيا إلى أستراليا.