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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تداول أسئلة الفيزياء عبر تليجرام بعد توزيعها بلجان الدور الثاني للثانوية العامة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تشهد الآن جروبات الغش على تطبيق تليجرام تداولا لصور قيل انها تخص امتحان الفيزياء الذي يؤديه طلاب الشعبة العلمية داخل لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 

جاء ذلك بعد مرور 40 دقيقة من توزيع امتحان الفيزياء على طلاب الشعبة العلمية في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 

ومن جانبه يقوم حاليا فريق مكافحة الغش الالكتروني في غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  بتتبع الصور المتداولة لتحديد مكان وهوية مصورها 

وسوف يتم تحرير محضر غش لمصور اسئلة امتحان الفيزياء الذي يؤديه الآن طلاب الشعبة العلمية داخل لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، مع التحفظ على الموبايل المستخدم في التصوير ، و إلغاء الامتحان للطالب المضبوط 

وكان قد بدأ منذ التاسعة صباحا طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي علوم وعلمي رياضة امتحان الدور الثاني في مادة الفيزياء في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 .

ويستمر زمن امتحان الدور الثاني لمادة الفيزياء في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 لمدة 3 ساعات ، لينتهي في تمام الساعة 12 ظهراً .

كما بدأ طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة أدبي ، امتحان الدور الثاني في مادة التاريخ في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 .

ويستمر زمن امتحان الدور الثاني لمادة التاريخ في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 لمدة 3 ساعات ، لينتهي في تمام الساعة 12 ظهراً 

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