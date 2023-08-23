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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جروبات الغش تنشر أسئلة التاريخ بعد توزيعها بلجان الدور الثاني للثانوية العامة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تشهد الآن جروبات الغش على تطبيق تليجرام تداولا لصور قيل انها تخص امتحان التاريخ الذي يؤديه طلاب الشعبة الأدبية داخل لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 

جاء ذلك بعد مرور ساعة من توزيع امتحان التاريخ على طلاب الشعبة الأدبية في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 

ومن جانبه يقوم حاليا فريق مكافحة الغش الالكتروني في غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  بتتبع الصور المتداولة لتحديد مكان وهوية مصورها 

 

وسوف يتم تحرير محضر غش لمصور اسئلة امتحان التاريخ الذي يؤديه الآن طلاب الشعبة الأدبية داخل لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، مع التحفظ على الموبايل المستخدم في التصوير ، و إلغاء الامتحان للطالب المضبوط 

ويؤدي منذ التاسعة صباحا طلاب الثانوية العامة 2023  الشعبة الأدبية ، امتحان الدور الثاني في مادة التاريخ في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023.

ويستمر زمن امتحان الدور الثاني لمادة التاريخ في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 لمدة 3 ساعات ، لينتهي في تمام الساعة 12 ظهراً 

جدير بالذكر أن  امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 تسير منذ السبت الماضي وحتى الان ، بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث تقوم غرفة العمليات المركزية قبل بدء كل امتحان من  امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ،  بالاطمئنان على وصول كراسات الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما يقوم فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

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