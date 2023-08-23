وزيرة الثقافة تطلق فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء 31

تفتتح الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، والدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والمهداة إلى كل من الدكتور مصطفى ناجى، رئيس دار الأوبرا الأسبق، والمقامة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة، وذلك فى الثامنة مساء الجمعة 25 أغسطس بمسرح المحكى.

يخرج حفل الافتتاح مهدى السيد، ويستهل بالسلام الوطنى يعقبه استعراض لإسقاطات ضوئية من تصميم عبد المنعم المصرى وموسيقى تامر غنيم، بعده تكرم وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا 11 شخصية أثرت الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى، إلى جانب أسماء ساهمت فى نجاح الدورات السابقة، وهم الدكتور مصطفى ناجى، رئيس دار الأوبرا الأسبق، واسم الشاعر الكبير الراحل شوقى حجاب، واسم الفنان الراحل أحمد منيب، والمايسترو عبد الحميد عبد الغفار، والشاعر مجدى نجيب، والسوبرانو تحية شمس الدين، المدير الفنى لفرقة أوبرا القاهرة، والمايسترو ناير ناجى، والمطربة ريهام عبد الحكيم، والمهندس ياسر شعلان، مدير عام الإضاءة بالأوبرا، وابتسام حلمى، مدير عام المكتب الفنى والتصميمات بالأوبرا، ومحمد السيد عبد المقصود، من العاملين بالورش الفنية بالأوبرا.

يلى ذلك العرض الفنى، حيث تقدم المطربة السورية فايا يونان عددا من أعمالها الخاصة منها: مثل اليوم، يا ليته يعلم، يا قاتلي، فى الطريق إليك، أحب يديك، إلى جانب نخبة من أعمال زمن الفن الجميل.

ثم يقدم النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر نخبة من غنائياته الشهيرة التى حققت قاعدة جماهيرية كبيرة، منها جايلكم يا اللى وحشتونى، بحلم على قدى، ماشى فى ضلها، المليونيرات، النور مكانه فى القلوب، زى ما هى حبها، وعدى، حبيبى يا عاشق، يتقال، ابن مصر، إضافة إلى مختارات من أعمال الطرب.

يذكر أن الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يوما، وتقام فى الفترة من الجمعة 25 أغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر، وتضم 45 حفلا متنوعا، منها 31 حفلا على مسرح المحكى لكل من فايا يونان ومدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، وأوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، وفريق وسط البلد، ونادية مصطفى، وهاني شاكر، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، وسيمون، وهشام عباس، وعز الأسطول، ومنى بوركهارد، ومصطفى حجاج، ومصطفى شوقى، وأحمد جمال، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية، مع الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي، ونسمة عبد العزيز، وعزيز مرقة، وسعيد الأرتيست، وكورال كلية التربية الموسيقية، ووليد توفيق، وهشام خرما، وغالية بن على، والمنشد أحمد العمري، والشيخ ياسين التهامي، وعبير نعمة، ومحمد محسن، بمصاحبة سيني سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، ومجموعة التشيللو state of hermony، ونسمة محجوب، ولينا شاماميان، وكورال مركز تنمية المواهب، والموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.