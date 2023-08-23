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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بمشاركة 40 ناشرًا.. هيئة الكتاب تستعد للدورة الأولى لمعرض السويس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، تستعد الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، لإفتتاح الدورة الأولى من معرض السويس للكتاب، في السابعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 26 من أغسطس الجاري، على ممشي أهل السويس علي مساحة 1500متر، ويستمر حتى 8 من شهر سبتمبر المقبل، ويفتتح أبوابه يوميا للجمهور من الرابعة عصرًا حتى الواحدة صباحًا.

ويشارك في الدورة الأولى لمعرض السويس للكتاب، ما يقرب من 40 ناشرًا، تتوع ما بين دور نشر خاصة، ومؤسسات صحفية، وقطاعات تابعة لوزارة الثقافة، إلى جانب مكتبة مصر العامة.

ويرافق الدورة الأولى لمعرض السويس للكتاب، برنامجًا فنيًا وثقافيا يشارك فيه أكثر من 70 مثقفًا من خلال مجموعة من الندوات والفعاليات المختلفة التي تقام على هامشه على مدار أيامه.

وقال الدكتور أحمد بهي الدين، إن الدورة الأولى لمعرض السويس للكتاب، تأتي في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بإقامة معارض الكتب في المحافظات المصيفية، وتحقيق فعلي لمبدأ العدالة الثقافية في أقاليم مصر، من خلال المعارض التي تنظمها هيئة الكتاب بشكل مستمر.

وأكد أن هذه المعارض تأتي أيضًا ضمن خطة وزارة الثقافة في دعم صناعة النشر، والكتاب الورقي، خاصة مع الإقبال الكبير للجمهور على المعارض في المحافظات، موضحًا أن الهيئة ستشارك فيه بما يقرب من 1500 عنوانًا من إصداراتها بكافة السلاسل، إلى جانب مبادرة «الثقافة والفن للجميع» التي تقدم كتب بأسعار مخفضة تبدأ من جنيه واحد وصولًا إلى عشرين جنيهًا.

وأشار إلى أن المعرض سيصاحبه مجموعة من الفعاليات الثقافية لأهم رموز الفكر والإبداع في مصر وأيضا لشباب الكُتاب والمُفكرين، إلى جانب نشاط فني، ونشاط للطفل على مدار أيام المعرض.

 

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين معرض السويس للكتاب ممشي أهل السويس

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