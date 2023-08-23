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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للسيدات احذرن.. عادة نفعلها يوميا تسبب كوارث صحية على البشرة

للنساء احذرن.. أخطاء
للنساء احذرن.. أخطاء كارثية عند غسل الوجه تضر البشرة


يعد غسل الوجه أحد أهم العادات الأساسية في روتين العناية اليومية بالبشرة، لكن هذا الأمر يتطلب تجنب بعض الأخطاء التي يمكن أن نقع فيها فتضر بالبشرة من دون أن ندري،والكثير من النساء والفتيات عند غسل الوجه تقوم ببعض الأخطاء أثناء تنظيف الوجه والبشره ، وإذا مرت هذه الأخطاء دون أن يلاحظها أحد، فقد يكون لها تأثير سلبي على البشرة مسببة الجفاف والتحسس والطفح الجلدي والتجاعيد المبكرة

 

اكدت خبيرة التجميل وعلاج الشعر والبشرة  مي عنتر  في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد ان هناك  بعض  الأخطاء الشائعة التي تدمر البشرة  عند غسل الوجه ومنها :-


اخطاء كارثية تدمر البشرة :

 

غسل الوجه بالماء الساخن:


غسل وجهك بالماء الساخن يمكن أن يشعرك بالاسترخاء والسرور.ومع ذلك، هذا غير صحيح على الإطلاق. لا يمكن أن تفتح المسام أو تغلق بسهولة لأنها لا تحتوي على عضلات. إحدى خرافات الجمال الشائعة هي أن الماء الساخن يفتح المسام والماء البارد يغلقها.

 

مناديل الوجه:

تكون مناديل الوجه مفيدة عندما تحتاجين إلى تنظيف سريع. لكنها قد لا تكون الخيار الأنظف. بدلاً من إزالة الأوساخ والعرق، امسحي مناديل الوجه بها. هذا يمكن أن يسد مسامك ويسبب طفح جلدي وحكة. الاستخدام الوحيد الذي يمكنك وضعه عليه هو إزالة مكياج العيون.


الإفراط في التقشير:

بينما يقوم البعض بتقشير البشرة بهدف التخلص من آثار التلوث والخلايا الميتة المتراكمة على سطحها، إلا أنه لا ينبغي الإفراط في هذه العملية، حتى لا تؤدي إلى تحسسها أو جفافها، أو ظهور البثور عليها.


عدم اختيار الغسول المناسب:
يقع البعض في خطأ عدم اختيار المنظّف المناسب، وقد يصل الأمرإلى استخدام بعض المستحضرات التي يتم الترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي، من دون التأكد من مدى ملاءمتها للبشرة.


غسل اليدين قبل غسل الوجه:

اغلب الوقت تنسى بعض السيدات غسل الأيدي،
وتتراكم الأوساخ والبكتيريا على راحة اليد. لذلك عدم غسلها قبل غسل الوجه يمكن أن ينقل هذه البكتيريا والأوساخ من يديك إلى وجهك. وهذا بدوره يمكن أن يسبب مشاكل جلدية مثل الحكة والاحمرار والطفح الجلدي. لتجنب هذه المشاكل الجلدية، اغسلي يديك جيداً بصابون مطهر وبعد ذلك انتقلي إلى غسل الوجه.


تكرار غسل الوجه:

يقوم البعض بتكرار غسل الوجه مرات عدة، لكن الأطباء ينصحون بألا تتخطى عدد مرات غسل الوجه مرتين يوميا، لأن الإفراط في هذا يلحق الأذى بالبشرة.

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