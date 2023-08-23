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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحضور وكيل شباب الجيزة.. اللجنة الثلاثية لنادي الزمالك تتسلم عملها رسميا| شاهد

وكيل وزارة شباب الجيزة
وكيل وزارة شباب الجيزة

توجهت لجنة من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة برئاسة الدكتور احمد عبد الوكيل وكيل الوزارة -مدير المديرية للقيام بعملية تسليم وتسلم  شؤون نادي الزمالك الرياضي إلى اللجنة الثلاثية، وذلك في ضوء قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي ترتب عليه  إصدار بيان من المديرية بإعتبارها الجهه الإدارية المختصة بقرار يتضمن تكليف مدير تنفيذي ،ومدير مالي ومدير للنشاط الرياضي.

جاء ذلك لتسيير شؤون النادي وفق اللوائح والنظم القانونية حيث تسلم كل من اللواء حسن موسى حسن عبد الكافي المدير التنفيذي، السيد احمد فؤاد الوطن المدير المالي 
،السيد ايمن عبد المنعم ابو سريع مدير النشاط الرياضي إدارة النادي.

 

وتابع الدكتور أحمد عبدالوكيل عملية التسليم والتسلم الى اللجنة الثلاثية  بحضور ايهاب فاوي وكيل المديريه لشؤون الرياضة ،د. إيمان رمضان مدير ادارة الهيئات محمد عراقي مدير ادارة المراجعة الداخلية والحوكمة ، محمد كمال
مدير اداره الشؤون القانونية وباقي اعضاء اللجنه المشكلة.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الزمالك اللجنة الثلاثية مديريه الشباب والرياضة بالجيزة وزير الشباب والرياضة

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