الدراسة اونلاين والتقييم بالابحاث|هل تقرر التعليم ذلك بعد ظهور متحورEG5 في مصر؟

نفى مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صدور أي قرارات رسمية بشأن جعل الدراسة أونلاين من البيت ، وعودة نظام الأبحاث بدلا من الامتحانات في العام الدراسي الجديد بسبب ظهور حالات لفيروس كوفيد-19 من سلالة متحور أوميكرون EG-5.2 في مصر .

وقال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، إنه لم تصدر أي توصيات من لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء ، ولا من وزارة الصحة والسكان تشدد على عدم ذهاب الطلاب إلى المدارس بعد ظهور حالات لفيروس كوفيد-19 من سلالة متحور أوميكرون EG-5.2 في مصر .

وأضاف المصدر ، أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت أن أعراض الإصابة بـ متحور EG-5.2 هي أعراض بسيطة ولا يوجد توصيات طبية بإتخاذ أي إجراءات إضافية وأن التوصيات الطبية مازالت هي التطعيم بالجرعات المعززة، خاصة للفئات الأكثر تأثرا بالمرض ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض التي تؤثر على استجابة الجهاز المناعي للجسم .

وشدد المصدر، على أنه بناءا على ما أعلنته وزارة الصحة والسكان حتى الآن ، لا تحتاج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإصدار أي قرارات استثنائية بجعل الدراسة من البيت وعودة نظام الابحاث بدلا من الامتحانات في العام الدراسي الجديد بسبب ظهور حالات لفيروس كوفيد-19 من سلالة متحور أوميكرون EG-5.2 في مصر .

إجراءات احترازية

وأوضح المصدر ، أن أقصى ما يمكن فعله في ظل وجود حالات لفيروس كوفيد-19 من سلالة متحور أوميكرون EG-5.2 في مصر ، هو أن تلتزم جميع المدارس بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية المعتادة التي توصي بها وزارة الصحة ، مثل التنبيه على التطهير المستمر للأيدي والأسطح، واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة أو سيئة التهوية، وللمصابين بأعراض تنفسية ،وتجنب الاختلاط بالمصابين، والتغذية الجيدة.

وشدد المصدر على أنه حتى هذه اللحظة ، من المقرر انتظام سير العملية التعليمية بجميع المدارس على مستوى الجمهورية بشكل طبيعي، وفقاً للخريطة الزمنية المعلنة من وزارة التربية والتعليم ، وبنفس النظام الحضوري المعتاد للطلاب في المدارس وبنفس نظام الامتحانات الحضورية في اللجان دون أي تغييرات استثنائية.

وأكد المصدر أنه في حالة صدور أي توصيات جديدة تستحق اتخاذ أي إجراءات استثنائية في العام الدراسي الجديد ، سوف يتم إعلان ذلك في بيان رسمي واضح للرأي العام ، محذرا من الانسياق وراء أي أخبار غير رسمية يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها في مثل هذه الظروف .

موعد بدء الدراسة في المدارس

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يكون موعد بدء الدراسة في المدارس يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 .

ويستمر العام الدراسي في جميع مدارس الجمهورية حتى يوم السبت 8 يونيو 2024 ، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024 .