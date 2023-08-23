بسبب إهمال طبي.. أب يفقد ابنته أثناء ولادتها ويقدم شكوى للصحة

قدم مواطن استغاثته عبر “صدى البلد”، لوزارة الصحة والسكان، بعد فقدان ابنته بسبب إهمال طبي أثناء الولادة، بقرية نزلة الأشطر بمركز أبوالنمرس الجيزة.

وجاء في شكواه: “فقدت بنتي أثناء ولادتها ولادة طبيعية، وتعرضت زوجتي للخطر وكانت على وشك الوفاة بتاريخ 9/7/2023 بسبب إهمال الطبيب القائم على وولادتها بمركز دار الصحة بمركز أبو النمرس".

وأضاف: "وعندما تسبب في وفاة الجنين أثناء الولادة بداخل رحم الأم، تركها وقالي لي خدها ولدها في مستشفى قصر العيني، ولولا تدخل الدكتورة المختصة بمستشفى قصر العيني لفارقت زوجتي الحياة بسبب إهمال ذلك الطبيب وانعدام الإنسانية في مساعدتي لنقل زوجتي وهي فاقدة للوعي”.

وتابع: “وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 8908 لسنة 2023 جنح مركز الجيزة، ونلتمس منكم التحقيق مع الدكتور المخطئ ووقفه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات حتى لا يتعرض غيري لذلك الإهمال وضياع أرواح الناس”.

للتواصل مع مقدم الشكوى: 01127216805

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