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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

بسبب إهمال طبي.. أب يفقد ابنته أثناء ولادتها ويقدم شكوى للصحة

صدى البلد

قدم مواطن استغاثته عبر “صدى البلد”، لوزارة الصحة والسكان، بعد فقدان ابنته بسبب إهمال طبي أثناء الولادة، بقرية نزلة الأشطر بمركز أبوالنمرس الجيزة.

وجاء في شكواه: “فقدت بنتي أثناء ولادتها ولادة طبيعية، وتعرضت زوجتي للخطر وكانت على وشك الوفاة بتاريخ 9/7/2023 بسبب إهمال الطبيب القائم على وولادتها بمركز دار الصحة بمركز أبو النمرس".

وأضاف: "وعندما تسبب في وفاة الجنين أثناء الولادة بداخل رحم الأم، تركها وقالي لي خدها ولدها في مستشفى قصر العيني، ولولا تدخل الدكتورة المختصة بمستشفى قصر العيني لفارقت زوجتي الحياة بسبب إهمال ذلك الطبيب وانعدام الإنسانية في مساعدتي لنقل زوجتي وهي فاقدة للوعي”. 

وتابع: “وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 8908 لسنة 2023 جنح مركز الجيزة، ونلتمس منكم التحقيق مع الدكتور المخطئ ووقفه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات حتى لا يتعرض غيري لذلك الإهمال وضياع أرواح الناس”. 

للتواصل مع مقدم الشكوى: 01127216805

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ، وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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