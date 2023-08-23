كاسات اللوتس.. تعرفي على أسهل طريقة لعمل أشهى الحلويات الغربية

حلي كاسات اللوتس من الحلويات الغير تقليدية وتشتهر بالحلويات الغربيه وتقدم باردة ، فى الصيف، لتحلو طعمها الشهي واللذيذ، ويعشق تناولها الكبار والصغار.. إليك طريقة عمل كاسات اللوتس بأسهل طريقة عمل، ومكونات بسيطة.

طريقه عمل كاسات اللوتس بالمنزل:

المقادير:

‏- 600 مللي كريمة سائلة

‏- 1 كوب بسكويت لوتس مطحون

‏- 10 معلقة كبيرة زبدة لوتس



طريقه التحضير كاسات اللوتس:

ضعي زبدة اللوتس في طبق بالمايكرويف لمدة 20 ثانية.

اخفقي الكريمة حتى تصبح كثيفة ثم أضيفي زبدة اللوتس لها وحركي جيداً.

وزعي اللوتس المطحون في أكواب لعمل طبقة ثم وزعي الكريمة المخفوقة مع زبدة اللوتس فوقه.

زيني بزبدة اللوتس وضعي الكاسات في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل قبل التقديم وقدميها باردة.