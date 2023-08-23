إصابات وقفز في المياه..5 أفيال تهاجم عشرات الأشخاص في سريلانكا..فيديو

قالت قوات الشرطة السريلانكية، اليوم الأربعاء، إنه أثناء نشاط ديني بوذي يقام سنويا في إيسالا بيراهيرا، وهو مقصد ديني شهير في كاندي هجمت 5 أفيال على عشرات الأشخاص.

وأوضحت قوات الشرطة أن الفيلة الصغيرة المزينة بأغطية زخرفية في الاحتفال الديني أصبحت هائجة مما دفع الحاضرين إلى القفز في بحيرة مجاورة تجنبا للتعرض لأي أذى.



وأضافت أنه نتيجة لهذا الحادث المروع أيضا، مساء أمس الثلاثاء، نقلت امرأة واحدة على الأقل إلى المستشفى، فيما أصيب عدد كبير من الأشخاص، وفق ما نقلته شبكة "سكاي نيوز".

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وتابعت أنه أوقفت فعاليات الحدث حتى جرى الإمساك بالأفيال والسيطرة عليها، كما أظهرت مشاهد تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، أحد الفيلة وهو يزيل الملابس المزخرفة عنه ويتوجه نحو أحد شوارع كاندي، بينما تولى عدد من الأشخاص مطاردته.



جدير بالذكر أنه تم توجيه انتقادات لهذا النشاط الذي يعود تاريخه إلى قرون، بحجة أن القائمين عليه يعاملون الحيوانات بقسوة، كما يطالب ناشطون في مجال حماية الحيوانات بوضع حد لاستخدام الأفيال في الاحتفال.



وفي عام 2019، أصيب ما لا يقل عن 17 شخصا بهجوم من فيلة خلال أحد المهرجانات الدينية في كولومبو، كما أنه قبل 3 سنوات، توفيتامرأة عندما تسبب فيلان بحادثة تدافع بين الحاضرين في مهرجان آخر.



وفي السياق نفسه، تشير الأرقام الرسمية إلى وجود نحو 200 فيل مروض في سريلانكا، إضافة إلى حوالى 7500 فيل بري.