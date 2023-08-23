القاهرة للدراما.. محمد رمضان وأحمد السقا وجها لوجه لحصد جائزة أفضل ممثل

ينطلق مهرجان القاهرة للدراما غدا الخميس، والذى يشهد توزيع جوائز المهرجان الذي تقام دورته الثانية الإستثنائية فى مدينة العلمين الجديدة.

ويشهد المهرجان منافسات شرسة بين عدد من النجوم الذين أبدعوا فى مسلسلات رمضان هذا الموسم سواء فى رمضان أو خارج السباق الرمضانى.

المنافسة محتدمة وقوية خاصة فى فئة نجوم الصف الأول حيث ينافس عدد كبير من النجوم الذين حققوا نجاحا كبيرا وابدعوا غى أعمالهم والتى حققت نجاحا كبيرا عند عرضها سواء داخل أو خارج السباق الرمضاني ، ولعل من أبرز هؤلاء النجوم محمد رمضان عن مسلسل جعفر العمدة ، وأحمد السقا عن مسلسل حرب ، وأمير كرارة عن مسلسل سوق الكانتو، وعمرو يوسف وآسر ياسين عن مسلسل الكتيبة 101 ، وماجد الكدوانى عن مسلسل موضوع عائلى ، وباسل خياط وباسم سمرة عن مسلسل منعطف خطر، وأحمد فهمى وأحمد صلاح السعدنى عن مسلسل سره الباتع.

مهرجان القاهرة للدراما

وقال المخرج جمال عبد الحميد، رئيس لجنة التحكيم في مهرجان القاهرة للدراما، إنه يقدم عمل فني يرصد من خلاله أغلب الأعمال الدرامية التي جاءت في تاريخ مصر خلال 60 سنة دراما، ويذكر فيه أغلب الممثلين والمخرجين، وذكرهم في هذه القصة، "حبنا لمصر وللتاريخ المصري كبير، التاريخ المصري هو الأساس بالنسبة لينا، إحنا عاشقين لما حدث في مصر من المخرجين والممثلين والمؤلفين والكتاب".

تفاصيل حفل جوائز مهرجان القاهرة للدراما

وأضاف "عبد الحميد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء DMC" المذاع عبر قناة DMC أن حب المشاهد هو المعيار الأول في توزيع الجوائز في مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الحالية، والمقامة في مدينة العلمين الجديدة، موضحا أن الأعمال التي سيتم ترشيحها في الجوائز ليست أعمال موسم رمضان فقط، بل الأعمال الدرامية في الموسم كله، "الأساس مش شهر رمضان بس، بس الأعمال كلها".

وتابع رئيس لجنة التحكيم في مهرجان القاهرة للدراما، أن الجوائز عبارة عن أفضل مسلسل، وأحسن ممثل، وأفضل مخرج، وتصميم الملابس، وأفضل سيناريو، وأفضل مسلسل كوميدي، وأفضل مسلسل درامي، وهكذا من الجوائز، "إن شاء الله الناس اللي مرشحينهم في الأعمال دي ياخدوا جوائز بإذن الله، بحب الناس ليهم ولأعمالهم الدرامية اللي تم تقديمها".

وأردف أن هناك تكريم لعدد من الفنانين الكبار الذين قضوا كثير من حياتهم من أجل الفن، مثلما حدث في النسخة الماضية من المهرجان.