أرخص موبايل Oppo مناسب لكبار السن والاستخدام المحدود

يبحث العديد من كبار السن عن هواتف ذكية مناسبة لاحتياجاتهم المحدودة، حيث أنهم لا يحتاجون إلى الكثير من الميزات والإمكانيات التي تقدمها الهواتف الذكية الحديثة. وتوفر شركة أوبو مجموعة من الهواتف الذكية التي تناسب احتياجات كبار السن، ومن أرخص هذه الهواتف هو هاتف Oppo A15s.

يتميز هاتف Oppo A15s بشاشة كبيرة بحجم 6.51 بوصة، ودقة عرض HD+، كما أنه يعمل بمعالج MediaTek Helio P35، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، ويحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

يتوفر هاتف Oppo A15s بسعر رخيص، وهو من أرخص الهواتف الذكية التي تقدمها شركة أوبو، ويتمتع بالعديد من الميزات التي تجعله مناسبًا لكبار السن، مثل:

• شاشة كبيرة وواضحة.

• معالج اقتصادي يوفر عمر بطارية طويل.

• ذاكرة وصول عشوائي مناسبة لأداء المهام الأساسية.

• كاميرا خلفية أساسية تلتقط صورًا واضحة في ضوء النهار.

• كاميرا أمامية مناسبة للمكالمات المرئية.

• نظام تشغيل Android 11 Go Edition.

يُعد هاتف Oppo A15s من أرخص الهواتف الذكية التي تناسب احتياجات كبار السن والاستخدام المحدود، ويتمتع بالعديد من الميزات التي تجعله خيارًا جيدًا للكثير من الأشخاص.