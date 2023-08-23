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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للقضاء على قوائم الانتظار.. صحة المنوفية: إجراء 12 عملية بمستشفى قويسنا المركزي

إجراء عمليات بمستشفي
إجراء عمليات بمستشفي قويسنا

اعلنت مديرية الصحة في محافظة المنوفية، عن إجراء 12 عملية بمستشفى قويسنا المركزي ما بين عمليات كبري وصغري وعمليات ذات دقة ومهارة بقيادة الدكتور زاهر المحمدي مدير المستشفى.

وتم إجراء العمليات بإشراف ومتابعة الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية ، والدكتور أحمد سمير مدير عام إدارة العلاجي والطوارئ ، والدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات ، حيث عمل ٩ حالات نساء وولادة قيصرية و ٢ حالة عظام و ٤ عمليات طوارئ ، وقد شارك بالعمليات أطباء الجراحة بإشراف مدير المستشفى والدكتور أيمن صابر وكيل المستشفى، والدكتور محمود مناع مدير العلاقات العامة .

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وتم إجراء العمليات بمشاركة رئيس قسم الجراحة الدكتور حمدان السرس ، وكل من الدكتور مجدي عيسى ، والدكتور أحمد شفيق ، الدكتور وليد إسماعيل،  وقام بعمليات العظام الدكتور أحمد مدحت ، الدكتور عمرو مهدي ، وأطباء قسم النساء رئيس القسم الدكتور مصطفى النعماني ، والدكتورة عزة أحمد ، والدكتورة فاطمة عاطف، والدكتور محمد ممدوح، والدكتورة هدير نصار ، والدكتورة آية قاسم ، والدكتورة أميرة الشحات والدكتورة هند شبل ، والدكتور محمد صابر ، وبحضور أطباء التخدير الدكتور عادل ندا ، والدكتور خالد لاشين بمشاركة وجهد تمريض المستشفى والفنيين وجميع العاملين والعاملات.

إجراء العمليات أطباء الجراحة الدكتور أحمد سمير جامعة المنوفية رئيس جامعة المنوفية صحة المنوفية محافظة المنوفية مستشفى قويسنا المركزي

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