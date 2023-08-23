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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكريم عدد من الأئمة بمديرية أوقاف الإسكندرية

تكريم الأئمة بأوقاف
تكريم الأئمة بأوقاف الإسكندرية

كرم الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، عددًا من الأئمة الحاصلين على شهادات الدورة التدريبية الخاصة بالتثقيف الصحي والمجتمعي، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن هذه المرحلة تتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهد كل من خلال موقعه وتخصصه بما يخدم المجتمع ويعمل على البناء والتعمير الجماعي لمجتمعه.

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وأوضح أن الأئمة في ها العصر، عليهم واجب الوقت يلزمهم بالإلمام بتكنولوجيا العصر  ويتضمن ذلك نشر الوعي الفكري والديني عن طريق منصات التواصل الاجتماعي حتى يقطعوا الطريق على جماعات التطرف والاستقطاب الفكري

وأكد الشيخ سلامة عبدالرازق، ، أن الوزارة نجحت بامتياز في بث رسالة الإسلام السمحة عبر الفضاء الإلكتروني من خلال وسائلها المتعددة في هذا الشأن، مشددًا على ضرورة تحصيل العلوم المختلفة التي يستطيع من خلالها الإمام أن يفيد المجتمع الذي يعيش فيه، فاطلبوا العلم ولا تكاسلوا فما أبعد الخير عن أهل الكسل.

الاسكندرية أوقاف الإسكندرية التثقيف الصحي والمجتمعي محمد مختار جمعة شهادات تقديرية نشر الوعي

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