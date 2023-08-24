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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الخير على أيد الأشقاء العرب| قرض إماراتي ضخم وكشف كويتي جديد للبترول في مصر.. تفاصيل

صدى البلد

بفرح وامتنان، نعلن عن دعمٍ مهم واكتشافٍ استثنائي يترجمان وحدتَنا ورغبتَنا في التقدم. هكذا وجه وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، كلمات شكر وامتنان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لدعمها الكبير من خلال تخصيص 100 مليون دولار سنوياً لمصر، بهدف دعم قطاع القمح لمدة خمس سنوات.


 

 

تخفيف الضغط وتعزيز الثقة

 

وبث ثقة في القلوب وتخفيفٌ للضغوط المالية، هكذا أشار وزير التموين إلى فوائد الدعم الإماراتي. 

وبموجب هذا الدعم السخي، يتم تقديم مبلغ 100 مليون دولار سنوياً لمصر، مما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الضغوط على الدولار المصري.

 

 

 

رفع الستار عن الحقائق حول الشراء والشائعات

 

وفي سياقٍ آخر، جاءت تصريحات وزير التموين لتفند الشائعات المنتشرة حول شراء مصر للقمح المحلي من شركة زهرة الإماراتية بالدولار. وبلا تردد، نفى المصيلحي هذه المزاعم، وأوضح بأن الشركة ستقدم القمح بالعملة المحلية، مؤكداً على أن تلك الخطوات تأتي ضمن إطار الثقة والشفافية.

 

 

 

عهد جديد للتعاون والتنمية

 

وبفخر وتفاؤل، وقعت مصر ومكتب أبوظبي للصادرات اتفاقية تاريخية بقيمة 100 مليون دولار، لدعم وتمويل واردات القمح على مدى خمس سنوات. وهذه الخطوة الجريئة تمثل بداية عهد جديد من التعاون المثمر وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

 

 

 

اكتشاف نفطي يحمل آفاق التنمية

 

ومن جهةٍ أخرى، انفتحت أفاق جديدة أمام مصر في قطاع البترول من خلال اكتشافٍ نفطي مذهل. 

وشركة "كوفبيك-مصر"، بفخر كويتي، قادت طريق النجاح من خلال اكتشاف نفطي في منطقة جيسوم وغرب طويلة بحوض خليج السويس. هذا الاكتشاف يشكل نقلة نوعية في القطاع وفرصاً جديدة لزيادة الإنتاج والازدهار.

 

وتم تحقيق الكشف من خلال البئر الاستكشافي شمال جيسوم الشمالي GNN-11، وصادفت البئر 165 قدماً من صافي الطبقات الرأسية عالية الجودة في تكوين النوبة، وترجع إلى ما قبل العصر الميوسين وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على تكوين النوبة الحامل للزيت الخام في منطقة الامتياز، ويوجد الخزان الرئيسي المنتج بالحقل في تكوين نوخل.

 

وأشار البيان إلى أنه تم حفر البئر من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر والتي تم تركيبها مؤخراً في حقل شمال جيسوم الشمالي، وتم وضع البئر بنجاح على الإنتاج بمعدل يزيد على 2500 برميل يومياً.

 

بهذه الخطوات الإيجابية، تستعد مصر لفتح صفحة جديدة من التقدم والاستقرار. تواصل الإمارات دورها البارز في دعم مسيرة التنمية في مصر، وتؤكد شركة كوفبيك على دورها الحيوي في تعزيز القدرات البترولية المصرية. معًا، نسير نحو مستقبل مشرق يحمل الأمل والازدهار.

 

الامارات دولار مصر القمح القلوب البترول

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