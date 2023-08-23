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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء حاسم من تركيا ضد الدنمارك بعد حرق المصحف

حرق المصحف
حرق المصحف

أفادت شبكة “آر تي” الروسية، بأن وزارة الخارجية التركية، استدعت القائم بأعمال سفارة الدنمارك في أنقرة للمرة الرابعة خلال الشهر الماضي بسبب حرق المصاحف في كوبنهاجن.

وحسب شبكة “آر تي”، تم استدعاء الدبلوماسي الدنماركي مرة أخرى على خلفية حرق القرآن الكريم أمام السفارة التركية في كوبنهاجن وأمام سفارات بعض الدول الإسلامية.

وفي 22 أغسطس، تم استدعاء الدبلوماسي الدنماركي إلى وزارة الخارجية التركية مرتين على خلفية عملية أخرى لحرق القرآن الكريم في كوبنهاجن.

وفي 21 أغسطس، تم استدعاء القائم بأعمال سفارة الدنمارك في أنقرة والسفير سكرتير السفارة الهولندية في أنقرة إلى وزارة الخارجية التركية بعد حرق القرآن الكريم أمام مباني سفارة تركيا وغيرها من الدول الإسلامية في كوبنهاجن ولاهاي.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن عددا من الدول الإسلامية تريد فرض حظر على شراء البضائع من السويد والدنمارك على خلفية التحركات المتعلقة بحرق المصحف الشريف في هذه الدول.

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وحسب وكالة “تسنيم” الإيرانية، قال عبد اللهيان، إن "فكرة فرض حظر على البضائع على هذين البلدين تم اقتراحها في دول إسلامية وسيروج لها وزراء خارجية هذه الدول".

الدنمارك أنقرة حرق المصاحف

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