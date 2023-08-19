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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حقيقة حرمة تقليب أوراق المصحف بأصابع مبللة من الريق .. أزهري يجيب

صدى البلد

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الأسبق : ما خير رسول الله بين أمرين الإ اختار أيسرهما ، فإذا كان هناك خلاف بين العلماء على حرمة وجواز تقليب أوراق المصحف بأصبع مبلل بالريق ، فهنا يمكن القول أن ريق الإنسان ليس بنجس حتى نقول حراما ، ومن يقل أن تقليب ورق المصحف بأصبع مبلل أنه استخفاف بكلام الله فهذا هراء ، ولا يجوز اتهام الناس بالباطل .

وأضاف الأطرش، ل "صدى البلد": إذا تم تقليب أوراق المصحف بدون استخدام الريق سوف تتمزق أوراقه وتتبعثر ، لذا يجب الحفاظ عليه من التمزق والبعثرة.

وتابع: أقول للجميع لا تلتفتوا لمن يضيق على الناس معيشتهم ، ويبغضوا الناس من العبادة وقراءة القرآن الكريم،  إقرأوا في المصحف وقلبوا أوراقه بأصابع مبللة من الريق فستأجرون على ذلك .

هل قراءة القرآن من المصحف أفضل أم من الذاكرة 
سؤال ورد الى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك ، وأجاب قائلا: أهل العلم قالوا يفضل أن تكون القراءة من المصحف حتى ولو كنت حافظا لكتاب الله  ، لأن القراءة من الذاكرة تستعمل فيها لسانك فقط ، أما القراءة من المصحف تستعمل فيها النظر واللسان والأذن فتكون أكثر في الثواب فإذا كنت تحصل على 10 حسناتعن الحرف الواحد  في القراءة من الذاكرة ، القراءة من المصحف ستحصل منها على 30 حسنة في قراءة الحرف الواحد مقسمة كالتالي ،  10 حسنات للعين ، و10 حسنات للسان ، و10 حسنات للأذن .

وأضاف جمعة خلال أحد مجالس العلم  أن العلماء كانوا دائما ينصحوننا بالقراءة من المصحف حتى ولو كنت حافظا ، لافتا الى ان النظر إلى المصحف فقط عبادة ، لافتا الى ضرورة الحرص على الإمساك بالمصحف والقراءة منه مع الحرص على الوضوء قبل الإمساك به . 
 

قراءة القران القران الكريم تقليب أوراق المصحف

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