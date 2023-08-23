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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد مناشدة البرنامج.. عزة مصطفى تعلن استجابة محافظ المنوفية لعلاج أحمد عبد الله

الإعلامية عزة مصطفى
الإعلامية عزة مصطفى

زفت الإعلامية عزة مصطفى، نبأ سارا بشأن الحالة الإنسانية التي عرضتها أول أمس فيما يتعلق بالشاب أحمد عبد الله، والذي يعاني من مرض يحتاج لجراحة عاجلة لتغيير مفصل القدم، بسبب إصابته بالتآكل. 

عزة مصطفى تزف نبأ سار بشأن الحالة الإنسانية 

وأعلنت عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، عن استجابة محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، لحالة أحمد عبد الله، بعد ظهورها في حلقة البرنامج، ووجه بعلاج الحالة بشكل ضروري. 

وأوضحت، أن محافظ المنوفية استقبل أحمد في مكتبه، وقرر صرف مساعدة مالية عاجله لإعانته على متطلبات الحياة، معقبة: "كل الشكر والتقدير لك يا محافظ المنوفية حقيقي".

وكانت الإعلامية عزة مصطفى، قد عرضت حالة أحمد عبد الله أول أمس الأثنين من خلال برنامجها، إذ ظهر أحمد عبد الله من خلال شاشة "صدى البلد" يعبر عن معاناته وحاجته لجراحة عاجلة. 

وقال أحمد، إنه كان يعمل مندوب مبيعات بشركة خاصة بجانب عمله في الأرض الزراعية، ولديه 4 أولاد، منوها بأنه لم يشتر الكتب الدراسية لهم حتى الآن. 

وتابع أحمد: «بعاني من خشونة من 12 سنة، والمرض زاد عليَّ من 6 شهور، وتأثرت في شغلي كتير، ومبقتش أقدر على المشي، وطالب تغيير مفصل وأعمل العملية وحالتي بتدهور يوم عن يوم».

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