مأساة مريض يعاني من تآكل المفصل.. عزة مصطفى تناشد وزير الصحة لإنقاذه |فيديو

عرضت الإعلامية عزة مصطفى، تقريرا يرصد معاناة حالة مريض يحتاج إلى جراحة عاجلة لتغيير مفصل بالقدم، بعد اصابته بالتأكل.

وقالت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "إحنا حاليا في ظروف صعبة وناس كثيرة ظروفها صعبة، وإحنا محتاجين نقف جنب بعض جدا، واللي يقدر يقدم حاجه لحد يقدمها".

وأضافت: "أحمد عبدالله من المنوفية عنده 45 سنة، كان يعمل مندوب مبيعات في شركة خاصة، ونتيجة الألم والمشاكل في مفصل الحوض في رجله ترك العمل، ويحتاج علاج لتغيير المفصل".

وأشارت الإعلامية عزة مصطفى، إلى أن حالة أحمد إبراهيم من الحالات الإنسانية الصعبة، مشيرة إلى أن معاش الأسرة الآن 3 آلاف جنيه فقط، ويرعى 4 أبناء في مراحل دراسية مختلفة.

من جانبه، قال أحمد، إنه كان يعمل مندوب مبيعات بشركة خاصة بجانب عمله في الأرض الزراعية، ولديه 4 أولاد، منوها بأنه لم يشتر الكتب الدراسية لهم حتى الآن.

وتابع أحمد: «بعاني من خشونة من 12 سنة، والمرض زاد عليَّ من 6 شهور، وتأثرت في شغلي كتير، ومبقتش أقدر على المشي، وطالب تغيير مفصل وأعمل العملية وحالتي بتدهور يوم عن يوم».

وناشدت الإعلامية عزة مصطفى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ومؤسسة حياة كريمة، بضرورة التدخل لعلاج الشاب أحمد إبراهيم لمساعدته على عودته للحياة مرة أخرى خاصة وأن إمكاناته المادية لا تسمح لإجراء جراحة على حسابه الخاص.