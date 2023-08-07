نفسي أتعالج ومش عارفة..عزة مصطفى ترصد معاناة سيدة مع أمراض القلب والرئة

عرضت الإعلامية عزة مصطفى، تقريرا يرصد معاناة سيدة مع أمراض القلب والرئة.

وقالت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الحالة من الدرب الأحمر في القاهرة، والست حنان عندها 48 سنة، ساكنة في أوضة وصالة، وعندها مجموعة من الأمراض".

وقالت السيدة حنان،: "أنا عندي القلب والضغط والسكر، وعندي الرئة عايشة بنصف الرئة، ونفسي أعمل عملية في عيني وأشوف تاني لاني مش بشوف حاجه خالص".

وأضافت: "نفسي حد يعالجني من الأمراض اللي عندي، لأني مش عارفه أجيب علاج السكر والسيولة ونفسي حد يعملي عملية"، لافته: "ابني عنده مرض القلب بالوراثة مني ومن أبوه"، متابعه: "نفسي أتعالج ومش عارفة أروح لدكتور".

وناشدت عزة مصطفى، وزير الصحة، ومحافظ القاهرة، ومؤسسة حياة كريمة بتقديم المساعدات اللازمة للست حنان، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها.