عزة مصطفى تناشد محافظ الجيزة وحياة كريمة لعلاج الحاجة عزيزة ومساعدتها.. فيديو

عرضت الإعلامية عزة مصطفى، تقريرا يرصد حالة "عزيزة أحمد" تحتاج لتغيير مفاصل بالحوض بمحافظة الجيزة.

وقالت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "غير وجع الألم والمرض وأنها ليس معها ثمن العلاج، أقل من وجع أن الزوج يطلق زوجته أما تتعب، لأن هذا الوجع ليس له علاج".

وأضافت: "الحاجه عزيزة نفسها أنها تتعالج وتخف لأنها مش عايزه حد يخدمها، نفسها تخدم نفسها، وحالتها المادية صعبة".

ووجه رسالة لكل رجل يترك زوجته عندما تصاب بالمرض، قائله: "الدنيا دواره وأوعى تفتكر أنك كده ارتاحت، دي هتفضل متشاله ليك".



ودخلت الحاجة عزيزة في نوبة بكاء على الهواء، قائله :"نفسي أعمل عملية وأخف.. أنا مش بنام الليل ونفسي حد يساعدني".



وناشدت عزة مصطفى، وزير الصحة، ومحافظ الجيزة، ومؤسسات التحالف الوطني، ومؤسسة حياة كريمة وأي حزب من الأحزاب، بتقديم المساعدات اللازمة للحاجة عزيزة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها.

