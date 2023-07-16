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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شيء إيجابي.. عزة مصطفى تشيد باستجابة «الداخلية» لبرنامجها بشأن ملف السياحة

صدى البلد

كشفت الإعلامية عزة مصطفى، أنه بعد فتح ملف صناعة السياحة في حلقة الأمس والحديث عن كيفية يكون هناك ثقافة التعامل مع السائح ، وايه المشاكل التي تواجه القطاع، من أول المستثمرين ووصولا للعمالة المدربة التي تعمل في القطاع.

قالت عزة مصطفى خلال تقديم برنامج “صالة التحرير”، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، استقبل اليوم وزير السياحة أحمد عيسى لمناقشة زيادة عدد المنشآت الفندقية بما يتناسب مع طموحات مصر فى زيادة الحركة السياحية الوافدة وتحقيق المستهدف المطلوب سنويا.

وأضافت أن هناك مصدر أمني صرح بأن تأمين تحركات الأفواج السياحية، وإنهاء إجراءات الجوازات للسائحين القادمين للبلاد عبر الموانى المختلفه يتم في سهوله ويسر وفقا للتنسيق المسبق مع وزارة السياحة والآثار كما أنه لم يتم رصد أي شكاوى فى هذا الشان.

وعلقت عزة مصطفى، أن هذا شيء إيجابي يسعدها لكون البرنامج يتم متابعته وهناك استجابات  سريعة لكل ما يتم طرحه من قبل الجهات المعنية..

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