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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عزة مصطفى: أطالب وزير الأوقاف بتخصيص خطبة يوم الجمعة عن أهمية السياحة

عزة مصطفى
عزة مصطفى

طالبت الإعلامية عزة مصطفى، وزير الأوقاف بتخصيص خطبة في يوم الجمعة للحديث عن أهمية السياحة لمصر.

 

عزة مصطفى: السياحة صناعة توفر العملة الصعبة للدولة

مهرجان للكنافة بالمانجو على شواطئ الغردقة لتنشيط السياحة

وقالت عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، :" أطالب وزير الأوقاف بتخصيص خطبة يوم الجمعة عن أهمية السياحة ، وعدم التحرش بالسياح".

 

وأضافت عزة مصطفى :" يجب ان تؤكد الخطبة على أن السياحة توفر فرص عمل كثيرة لفئات كثيرة في الشعب المصري ".

 

وتابعت عزة مصطفى :" لازم نعرف المواطن كيفية احترام السائح وعدم مضايقة السائح أثناء تواجه في مصر"، مضيفة:" صناعة السياحة تعتبر أهم صناعة لأنها توفر عملة صعبة للدولة بشكل مباشر وغير مباشر ".

 

وأضافت عزة مصطفى :"  الحكومة تستهدف زيادة إيرادات السياحة بنسبة 20 % خلال 3 سنوات ".

عزة مصطفي السياحة تنشيط السياحة الأوقاف اخبار التوك شو

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