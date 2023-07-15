عزة مصطفى: أطالب وزير الأوقاف بتخصيص خطبة يوم الجمعة عن أهمية السياحة

طالبت الإعلامية عزة مصطفى، وزير الأوقاف بتخصيص خطبة في يوم الجمعة للحديث عن أهمية السياحة لمصر.

وقالت عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، :" أطالب وزير الأوقاف بتخصيص خطبة يوم الجمعة عن أهمية السياحة ، وعدم التحرش بالسياح".

وأضافت عزة مصطفى :" يجب ان تؤكد الخطبة على أن السياحة توفر فرص عمل كثيرة لفئات كثيرة في الشعب المصري ".

وتابعت عزة مصطفى :" لازم نعرف المواطن كيفية احترام السائح وعدم مضايقة السائح أثناء تواجه في مصر"، مضيفة:" صناعة السياحة تعتبر أهم صناعة لأنها توفر عملة صعبة للدولة بشكل مباشر وغير مباشر ".

وأضافت عزة مصطفى :" الحكومة تستهدف زيادة إيرادات السياحة بنسبة 20 % خلال 3 سنوات ".