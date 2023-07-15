مهرجان للكنافة بالمانجو على شواطئ الغردقة لتنشيط السياحة

إنطلقت فعاليات مهرجان الكنافة بالمانجو اليوم السبت على شواطئ الغردقة تزامنا مع فصل الصيف 2023‪ وارتفاع درجات الحرارة حيث جذب آلاف السائحين من المصريين والأجانب وسط تفاعل الجميع على أنغام الموسيقى على الشواطئ المفتوحة.



كشف سامح جمعة الخبير السياحي بالبحر الأحمر بأن عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية نظمت مهرجان الكنافة بالمانجو على الشواطىء المفتوحة بمنطقة هاواي تزامنا مع بدء موسم المانجو صيفا و لاقي إقبالا كبيرا من السياح من المصريين والأجانب من جنسيات مختلفة أكثر من. 11 جنسية أجنبية شاركت في المهرجان.

أشار محمد حلمي مسؤل بأحد فنادق الغردقة بأن الهدف من مهرجان الكنافة بالمانجو هو الترفيه وإدخال السعادة والبهجة على السياح بغرض تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لشواطئ الغردقة مؤكدا أن السياح حرصوا على التفاعل والتقاط الصور التذكارية ونشرها على السوشيال ميديا.

من جانبه أشار مصطفي حفناوي شيف عمومي بأحد الفنادق المنظمة للمهرجان بالغردقة إلى استخدام كميات كبيرة من الكنافة و المانجو بمشاركة أكثر من 11 شيف، وكميات من عصائر المانجو وقطع المانجو الفريش.