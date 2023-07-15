عزة مصطفى: السياحة صناعة توفر العملة الصعبة للدولة

أكدت الإعلامية عزة مصطفى، أن السياحة المصرية أصبحت صناعة تبدأ من الدعاية والترويج للسياحة وثقافة التعامل مع السائح.

وقالت عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" صناعة السياحة تعتبر أهم صناعة لأنها توفر عملة صعبة للدولة بشكل مباشر وغير مباشر ".

وأضافت عزة مصطفى :" الحكومة تستهدف زيادة إيرادات السياحة بنسبة 20 % خلال 3 سنوات ".

تابعت عزة مصطفى :" السياحة خير للمواطن المصري بشكل مباشر أو غير مباشر"، مضيفة:" السياحة ليست رفاهية".

أكملت عزة مصطفى :" كل مجال في مصر مرتبط بالسياحة وعلينا أن نولي اهتماما كبيرا بصناعة السياحة"، مضيفة:" علينا ان نتعرف على كافة المعوقات التي تواجه السياحة ويتم العمل على تذليلها".