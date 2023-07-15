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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير: مرسي علم تصنف ضمن أفضل 10 شواطئ في العالم

أحمد العنتبلي مؤسس
أحمد العنتبلي مؤسس مبادرة تنشيط السياحة في مرسي علم

قال أحمد العنتبلي مؤسس مبادرة تنشيط السياحة في مرسي علم، إن مرسي علم كنز من كنوز الطبيعة، فهي تمتاز ببيئة بحرية وطبيعة صحراوية خلابة، فهي وجهه للسياحة الداخلية.

وأوضح العنتبلي، خلال مداخله هاتفية ببرنامج" ٨ الصبح"  المذاع على فضائية" الدي أم سي “تقديم الإعلامية "داليا أشرف”، أنه بدأ لترويج السياحة بمرسي علم من الأطفال فى مراحل السن الإبتدائي، محاولا معرفة كيفية التعرف على البيئة الطبيعية بمرسي علم وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المختصة للحافظ على البيئة، وجمعيات الحفاظ على البيئة.

السياحة في مرسي علم.. بها شاطئ يصنف ضمن أفضل 10 شواطئ في العالم

واستعرض مؤسس مبادرة تنشيط السياحة في مرسي علم، بأنه يوجد بها الكثير من المحميات الطبيعية وأماكن للدلافن، والسلاحف، والشعاب المرجانية، بالإضافة للطبيعة الساحرة والخلابة التي تمتاز بها شواطئ مرسي علم،  فهي تمتلك لشاطئ يصنف ضمن أفضل عشر شواطئ في العالم، لما يمتاز بالطبيعة الخلابة.

 

 

مرسى علم كنوز الطبيعة طبيعة صحراوية خلابة المحميات الطبيعية السلاحف الشعاب المرجانية دلافن مؤسس مبادرة تنشيط السياحة

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