مطار مرسى علم الدولي يستقبل 129 رحلة طيران خلال الأسبوع

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، بداية من اليوم، السبت، وحتى نهاية الأسبوع المقبل، قرابة 24 ألف سائح من مختلف الجنسيات، قادمين على متن 129 رحلة طيران دولية أوروبية أسبوعية تصل من عدة دول أوروبية مختلفة، حيث تقوم الجهات المختصة بإنهاء إجراءات الوصول للسياح الوافدين للاستمتاع بإجازاتهم فى البحر الأحمر.

وكشفت جداول التشغيل الأسبوعية أنه من المقرر أن تصل 129 رحلة طيران أسبوعية أكثرها وصولا من المطارات التشيكية، وكذلك من المطارات الإيطالية المختلفة، وتصل جميع الرحلات من قرابة 11 دولة أوروبية مختلفة.



من جانبه، قال أبو الحجاج العمارى، الخبير السياحى بمدينة مرسى علم، إن القرى والمنتجعات السياحية تشهد ارتفاعا في معدلات الوصول من الجنسيات الأوروبية خلال الأيام القليلة المقبلة لمرسى علم، حيث احتلت السياحة البولندية الأسبوع الماضى معدلات الوصول، بينما ارتفعت معدلات وصول التشيك والإيطاليين خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف أنه خلال فصل الصيف تحديدا تصل أعداد كبيرة من الأوروبيين لمدينة مرسى علم للقيام بالأنشطة البحرية فى المقام الأول.

وأوضح أن مدينة مرسى علم هى المدينة السياحية المصرية الوحيدة التى تكون أعداد السياح المحليين فيها أقل من أى مدينة أخرى.