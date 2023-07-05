دهب وطابا أرخص من العين السخنة.. حسام هزاع يوضح سياسة أسعار الفنادق

قال الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن السياحة الداخلية تعد ركيزة وبديل للسياحة الخارجية في حالة توقفها بسبب ظروف معينة، متابعًا أن السياحة الداخلية موسمية ولا تسطيع الدولة أن تعتمد عليها.



وأضاف “هزاع” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” من تقديم نهاد سمير والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن نسبة الإشغال تكون عالية في الفنادق في فترة الأعياد، موضحًا:"كل مابعدت المسافة في السياحة الداخلية تصبح التكلفة أقل فمثلا دهب وطابا أرخص من العين السخنة".



وأوضح عضو الاتحاد المصر للغرف السياحية أن عادة ما تفضل الأسر الشقق الفندقية أو الشاليهات، مضيفًا أن السياحة الداخلية تختلف تمامًا عن السياحة الخارجية، فالسياحة الداخلية جزء بالعملة المحلية يستفيد منه القطاع السياحي أثناء فترات الركود والإجازات، مشيرًا إلى أن مصر لديها موقع متميز يجعلها جاذبة للسياح من جميع دول العالم.