دوران رأس المال.. حسام هزاع يوضح أهمية السياحة الداخلية لـ مصر| فيديو

قال الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن السياحة الداخلية عبارة عن دوران لرأس المال الداخلي “كله بعملة الجنيه”، حيث يُنفق الفرد مستخدمًا الجنيه المصري؛ وبالتالي تستفيد الفنادق من هذا الأمر من خلال تحقيق نسبة الإشغال لتغطية نفقاتها المختلفة من صرف مرتبات وتسديد الضرائب وغيرها.





وأضاف “هزاع”، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” من تقديم نهاد سمير والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن السياحة الداخلية مهمة ولكن الاعتماد الأساسي على السياحة الخارجية؛ لأنها توفر العملة الصعبة، لافتًا إلى أنه في عام 2019 استطاعت السياحة إدخال 13 مليارا و600 مليون دولار.

وأوضح عضو الاتحاد المصر للغرف السياحية أن السياحة الداخلية جزء بالعملة المحلية يستفيد منه القطاع السياحي أثناء فترات الركود والإجازات، مشيرًا إلى أن مصر لديها موقع متميز يجعلها جاذبة للسياح من جميع دول العالم.