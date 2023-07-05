كاتب صحفي: الرئيس السيسي استطاع إعادة علاقات مصر مع دول الاتحاد الأوروبي

قال جمال حسين، الكاتب الصحفي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع إعادة علاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي بعد فترة القطيعة، متابعًا أن ألمانيا كانت البداية؛ حيث استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي إقامة علاقات متوازنة للغاية مع ألمانيا وجعلها تقف في الصف المصري.



وأضاف “حسين” خلال حواره ببرنامج “ صباح البلد” من تقديم الإعلامية هند النعساني والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية حينها قامت بدور كبير في دعم العلاقات، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي قام بزيارات متتالية ومكثفة لـ ألمانيا خلال هذه الفترة.



وتابع أن هذه الفترة شهدت تبادل اقتصادي وتجاري على أعلى مستوى بجانب التعاون في ملف الطاقة والتعليم، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الألمانية متميزة، حيث تدرك ألمانيا قيمة مصر في المنطقة العربية والشرق الأوسط، ومصر أيضًا تدرك قيمة الخبرة الألمانية.