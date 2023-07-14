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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يبحث مع محافظ جنوب سيناء الترويج لشرم الشيخ

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

بحث أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة خلال الفترة المقبلة للترويج السياحي بصورة أكبر للمحافظة ولمدينة شرم الشيخ بشكل خاص لدفع مزيد من السائحين لزيارتها.

وحضر اللقاء غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة.

وتم خلال اللقاء مناقشة والاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من المختصين بكل من الوزارة والمحافظة يتولى وضع خطة ترويجية مشتركة لمدينة شرم الشيخ من خلال تنفيذ أجندة فعاليات وأحداث متنوعة دولية ومحلية بها تضم أحداث سياحية وثقافية وفنية ورياضية وغيرها لتسليط الضوء بشكل أكبر على المقومات والمنتجات السياحية بها والتي تجذب جميع السائحين حول العالم وتلبي كافة الأذواق والاهتمامات السياحية، إلى جانب تحديد الأماكن الجاذبة لإقامة مثل هذه الفعاليات بالمدينة وتحديد نوعية العروض التي سيتم تقديمها، وذلك بما يتماشى مع تفضيلات السائحين من الأسواق السياحية الرئيسية المصدرة للحركة.

من جانبه، أعرب السيد أحمد عيسى عن استعداد الوزارة الكامل بتسخير كافة إمكاناتها للتعاون لتعزيز الترويج لمدينة شرم الشيح بصورة أكبر، مشيراً إلى أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات المختلفة حيث تعتبر عنصر جذب هام للمقصد السياحي المصري ويساهم في تعزيز البعد الترفيهي في التجربة السياحية في مصر وإثراء البرامج السياحية للسائحين.

وأوضح الوزير أن الوزارة تقوم حالياً على تنفيذ خطة عمل مشتركة للترويج لمنتج السياحة الثقافية ذات البعد الترفيهي بإقامة العديد من الفعاليات والأحداث في المواقع السياحية والأثرية المختلفة على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، أعرب المحافظ خلال اللقاء، عن سعادته بما حققته صناعة السياحة في مصر من مؤشرات إيجابية هامة في أعداد الحركة السياحية الوافدة إليها خلال الفترة الماضية، مؤكداً على أهمية البناء عما شهدته مدينة شرم الشيخ من طفرة هائلة وتطور كبير في البنية التحتية وخاصة ما تم تزامناً مع استضافتها لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 في نوفمبر الماضي حيث أصبحت مدينة سياحية عالمية خضراء نظيفة وصديقة للبيئة تحافظ على الموارد الطبيعية والنظم والاستدامة البيئية.

وأشار المحافظ إلى لقائه أمس مع دولة رئيس مجلس الوزراء والذي تم خلاله الإشارة للتنسيق والتعاون القائم مع الوزارة لإطلاق مبادرة للتسويق لمدينة شرم الشيخ والترويج لها لزيادة حجم التدفق السياحي إليها.
 

وزير السياحة والاثار أحمد عيسى وزير السياحة والأثار السائحين السياحة والاثار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة محافظ

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