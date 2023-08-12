تزييف.. عزة مصطفى تحذر من أمر خطير على الهواء

حذرت الإعلامية عزة مصطفى، من خطورة برامج يتم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي فيها من أجل استخدامها بشكل سيء.

وقالت عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك تطور مرعب في ملف الفبركة والتزييف باستخدام الذكاء الاصطناعي".

وأضافت عزة مصطفى :" ظهرت برامج مرعبة تستخدم الذكاء الاصطناعي لفبركة فيديوهات لأشخاص ".

وتابعت عزة مصطفى: "البرامج المرعبة دي بتعمل فيديوهات بالصوت والصورة لأشخاص لا علاقة لهم بمحتوى الفيديو".

وأكملت عزة مصطفى: "هناك تزييف عميق في برامج تستخدم الذكاء الاصطناعي وتتسبب في مشاكل في كافة أنحاء العالم".