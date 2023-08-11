بنقرة الكيبورد|خبير أمن المعلومات: الذكاء الأصطناعي أستطاع كشف الأرقام السرية للمستخدم

قال المهندس محمد إبراهيم منير مطور البرمجيات وخبير أمن المعلومات، إن المستخدمين للذكاء الاصطناعي وتوظيفه في مجالات عديدة وأيضا أستخدام تطبيق شات جي بي تي سهل على المستخدمين الحصول على أي بيانات ومعلومات بشكل سريع وسهل، ولكن مع مرور الوقت يطرح الذكاء الاصطناعي مهاراته وما يستطيع أن يفعله.

يستطيع الذكاء الاصطناعي أختراق الحسابات بعد كشفه عن الأرقام السرية للمستخدم بنقرة الكيبورد

وأوضح منير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر ببرنامج ٨ الصبح المذاع على فضائية الدي أم سي، أن الذكاء الاصطناعي أصبح يتوقع الرقم السري للمستخدمين، وبدأ المستخدمين تغذية الآلات بأرقام سرية مطروحة حقيقية مسربة، ومن خلالها يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يكشف الأرقام السرية عن طريق نقرة الكيبورد، وحتي اذا تم تغيير الكيبورد يستطيع الذكاء الاصطناعي فك الشفرات.

وأكد مطور البرمجيات وخبير أمن المعلومات، أن من خلال نقرة الكيبورد يستطيع الذكاء الاصطناعي كشف الأرقام السرية للمستخدمين، وهذا من المؤشرات الخطيرة خاصة بعد تطبيق هذا الذكاء على تطبيق زووم، ولذلك هناك تحذير من أستخدام الذكاء الاصطناعي في هذا الأمر.

تطبيق ثريدز

وأشار محمد إبراهيم منير، إلى ان ظهور تطبيق ثريدز وصلت لعنان السماء وهو مشابة لتويتر حاليا، وسرعة تطويره من الأمور الغريبة جدا وليست مفهومة، مضيفا أن ميتا لديها أبلكيشكن جديد بعد الانسترجام وسيتم عمل حساب على جوجل، منوها إلى أن مستخدمين أنستجرام سوف ينشأون حسابا على ثريدز مما جعل أنتشاره سريع جدا، كما أن التطبيق يأخذ نفس نمط تويتر، مؤكدا ان المنصتين مشابهين لبعضهم، والفروقات بينهما بسيطة جدا.