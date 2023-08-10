داخلين على فترة صعبة.. شاب يكشف تقنية مرعبة للذكاء الاصطناعي على فيسبوك

يغزو الذكاء الاصطناعي العالم في مختلف المجالات، بينما صدم رواد المواقع بعد انتشار حسابات شخصية لأشخاص وهمية تكتب تعليقات بطريقة منمقة ومنظمة اكتشفوا أنها حسابات بواسطة تقنيات الذكاء الصناعي وليس لها وجود في الحقيقة مما أثار الذعر لدى الكثير.

ونشر أحمد محمد، على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك مجموعة صور وصفها ب “المرعبة” بعد توضيح أنها مزيفة وصنعت جميعا بتقنية الذكاء الاصطناعي ويمكنها التأثير إيجابيا أو سلبيا على اي موضوع بطريقة مخيفة وغير واقعة.

لجان الكترونية

وقال أحمد في منشوره “لجان إلكترونية معمولة بالذكاء الاصطناعي؟”

ايه الرعب دا ؟ وايه الاستعمالات دى ! هتلاحظ ان كل الاكونتات دى الصور بتاعتها معمولة بالAi وطريقة كتابة الكومنت نفسه باين عليها كدا برضو.

تخيل ممكن يبقى شخص موجود معاك على السوشيال ميديا وهو مالوش وجود فى الحقيقة ، وتخيل دا متوظف فى حاجة زى "اللجان" اللى بتنزل فى دعاية مسلسل مثلاً او هجوم دعائى بالسلب على شركة".

واختتم الشاب كلامه قائلا: "احنا داخلين على فترة زمنية مخيفة.."

وانهالت التعليقات التي نددت باستخدام تقنية الذكاء الصناعي بشكل تجاري أو في التأثير على الرأي العام بسرعة كبيرة.

كيف يمكن معرفة الحقيقي من المزيف؟

وعن كيفية اكتشاف المزيف من غيره قال الشاب: الصور بتكون احترافية زيادة عن اللزوم لو مصور محترف ومعالج صور احترافي عمل الصورة،

هتلاقي صورة في البروفايل ونفس الشخصية في cover"