يتنبأ ويحذر.. الذكاء الصناعي يكشف أسرارا صادمة عن مرض السكري

أثبت الذكاء الصناعي جودة كبيرة في التنبؤ بأعراض مرض السكري وبث علامات تحذيرية للمرض.

ويساعد النموذج الأطباء في اكتشاف المرض في وقت مبكر ومنع المضاعفات، حسب ما يقول فريق متعدد المؤسسات في بحث نشرت نتائجه بمجلة «Nature Communications» العلمية، وفق ما ذكر موقع «ميديكال إكسبريس» الطبي المتخصص.

ومن خلال تطبيق الطريقة الحسابية المعروفة باسم «التعلم العميق للصور وبيانات السجلات الصحية الإلكترونية»، طور الباحثون نموذجًا نجح في تحديد مخاطر الإصابة بمرض السكري المرتفع في تحليل بأثر رجعي، غالبًا قبل سنوات من تشخيص المرضى بالمرض.

وفي هذا يقول الباحثون «إنه أمر مهم، بالنظر إلى أن انتشار مرض السكري في الولايات المتحدة قد تضاعف على مدار الـ 35 عامًا الماضية. تقترح الإرشادات الحالية فحص مرضى السكري من النوع 2 إذا كانت أعمارهم تتراوح بين 35 و 70 عامًا ولديهم مؤشر كتلة الجسم (BMI) في نطاق زيادة الوزن إلى السمنة».

ومع ذلك، وجدت العديد من الدراسات أن هذه الاستراتيجية تغفل عددًا كبيرًا من الحالات، لا سيما في الأقليات العرقية والإثنية التي يعتبر مؤشر كتلة الجسم بالنسبة لها مؤشرًا أقل فاعلية لخطر الإصابة بمرض السكري.

والمرضى الذين يعانون من مرض السكري غير المشخص معرضون لخطر أكبر للإصابة بمضاعفات المرض بما في ذلك تلف الأعضاء غير القابل للإصلاح وحتى الموت.