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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هل تنتهي كوارث المناخ؟ الذكاء الصناعي يتنبأ بتطورات ظاهرة النينيو

النينيو
النينيو

يشهد العالم تطورا سريعا لتقنيات الذكاء الصناعي في مختلف المجالات، جاء آخرها حيث طور صينيون نموذجا للتنبؤ بـ ظاهرة النينيو وما يتبعها من كوارث مناخية.

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وبناء على تقنية الشبكة العصبية التلافيفية، طور باحثون من معهد فيزياء الغلاف الجوي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، نموذجا للتعلم العميق للتنبؤ بالنمط المكاني لتباينات درجة حرارة سطح البحر في المحيط الهادئ الاستوائي، وذلك وفق ما نشرت «صحيفة الشعب الصينية أونلاين».

 

ومن أجل المزيد من التوضيح، قال هوانغ بينغ الباحث بالمعهد المذكور المؤلف المراسل لنتائج الدراسة المنشورة بمجلة «التقدم في علوم الغلاف الجوي» «إن الدراسة تعرض القوة الكامنة للذكاء الاصطناعي في تعزيز التنبؤات بالظواهر المناخية البارزة مثل ظاهرة النينيو التي يمكن أن تكون لها آثار مدمرة في جميع أنحاء العالم».

 

وحسب الدراسة، يتفوق نموذج الذكاء الاصطناعي على النماذج الدينامية التقليدية في الدقة، وخاصة في التنبؤ بالتباينات في درجة حرارة سطح البحر غرب ووسط المحيط الهادئ الاستوائي.

النينيو كوارث الذكاء الصناعى

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