مدتها وسبب حدوثها.. كل ما تريد معرفته عن ظاهرة النينيو.. فيديو

قال الدكتور هشام العسكري، نائب المدير التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن ما تشهده الكرة الأرضية الآن هو بداية فصول درجات الحرارة التي تخرج عن نطاق التحمل البشري، لافتًا إلى أن شهر يوليو هو الأشد حرارة في أخر 120 ألف سنة.





وأضاف “العسكري” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الأحد، أن النينيو ظاهرة عالمية تحدث نتيجة خلل في العلاقات البينية بين الغلاف الجوي والغلاف المائي والغلاف الأرضي.



وتابع نائب المدير التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية أن هذا يؤدي إلى تكون كتلة مائية شديدة السخونة في المحيط الهادي على الساحل الغربي الأمريكي، ومن ثم تبدأ في الحركة تجاه الدول الأسيوية ويؤدي هذا التحرك إلى عمل برودة في مكانها مما يعمل على حدوث خلل في درجات الحرارة.



وأشار نائب المدير التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية إلى أن النينو تحدث في فترة زمنية تتراوح من سنتين لـ 10 سنوات، مضيفًا أن مثل الظواهر هي التي تؤدي إلى حدوث جفاق في أجزاء من إفريقيا وحرائق غابات في اليونان وتركيا.